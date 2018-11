Tare è al lavoro sul mercato di gennaio. Obiettivo prioritario, rinforzare la fascia destra. Il montenegrino Marusic ha spesso problemi fisici, non sta garantendo la giusta affidabilità, dietro di lui non ci sono garanzie. Come riporta il Corriere dello Sport, la Lazio ha pensato a lungo a Manuel Lazzari (nome che comunque continua ad interessare), ma viste le richieste molto alte, ha deciso di puntare altrove.



MERCATO LAZIO - Per questo ha scelto un altro esterno di talento che milita in Serie A, l'olandese dell'Atalanta Hateboer. L’olandese ha fisico, velocità, è in scadenza 2020. Il sogno su quella fascia è Darmian, ma Hateboer è nome caldissimo.