Tare ha deciso: il mercato della Lazio sarà attento anche alle occasioni green, a quei giocatori in grado di crescere esponenzialmente, come Adekanye. Per questo ha messo sul taccuino anche Taiwo Awoniyi, attaccante classe '97 del Liverpool. Come riporta The Sun, il nigeriano sarebbe intrigato dall'esperienza italiana. Non ha mai giocato con il Liverpool, vorrebbe provare la Serie A.



MERCATO LAZIO - In Belgio la giovanissima punta è stimata: nelle file del Mouscron, da gennaio ha segnato 11 gol in 16 presenze tra campionato e play-off. Il Bruges pensa a lui proprio per sostituire Wesley, nel mirino della Lazio. Awoniyi vorrebbe un club di prima fascia, nei primi 5 campionati d'Europa. su di lui ci sono Mainz 05 e la stessa Lazio. La squadra tedesca è in vantaggio, ma Tare potrebbe mettere la freccia...