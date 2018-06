La Lazio sonda il mercato, si muove per garantire ad Inzaghi innesti di qualità e prospettiva. Sul taccuino di Tare ci sono molti profili da vagliare, trattative da portare avanti. Secondo quanto riporta Leggo, la Lazio guarderebbe in Sud America per rinforzare l'attacco, e regalare un compagno di reparto ad Immobile. Nuovo obiettivo sarebbe Dario Benedetto, centravanti del Boca Juniors: in Argentina è considerato un talento e un ariete d'area di rigore, la Lazio avrebbe già fatto la sua mossa.



MERCATO LAZIO - La Lazio avrebbe messo sul piatto 20 milioni per arrivare al giocatore: per lui parlano 30 gol in 34 presenze nell’ultima stagione. Benedetto occuperebbe uno slot riservato agli extracomunitari, nello specifico quello di chi ha disputato almeno 2 partite (delle 4 totali) nell’ultimo anno con la maglia dell’Argentina. Tare prepara la sua mossa successiva, portare Benedetto in Italia sarebbe un gran colpo.