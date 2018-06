Massimo Briaschi, agente di Kevin Lasagna, attaccante dell'Udinese, parla a Tim Gate del suo assistito: "Lazio? Non ho avuto contatti personalmente con il club biancoceleste, almeno ad oggi. Stiamo parlando di una grande squadra e di una grande società, dunque assolutamente sarebbe destinazione gradita. Non sono a conoscenza di eventuali colloqui fra i due club, io però non ho sentito ancora nessuno. Inter? Ci sono diverse società interessante, bisognerà vedere con l'Udinese cosa si potrà fare. Secondo me i friulani non sono ancora nell'ordine d'idee di darlo via adesso. Nel calciomercato, però, i miracoli accadono. Ne abbiamo visti tanti. È un ragazzo con caratteristiche particolari. Se è adatto anche nella posizione di Immobile? Basta vedere i gol che ha fatto per rendersene conto"