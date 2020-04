Un figlio d'arte per la Lazio. Hagi Jr piace molto a Tare, piano piano i rumors intorno al trequartista si sono fatti più concreti, tangibili: la Lazio fa sul serio, potrebbe imbastire una trattativa con i Rangers Glasgow.



MERCATO LAZIO - Come riporta il Corriere dello Sport, la Lazio vorrebbe provare a soffiarlo alle concorrenti: il casse '98, che può fare anche la mezzala, verrà riscattata dai Rangers (il cartellino è del Genk) per 4 milioni di euro. Per poter fare subito una generosa plusvalenza: la Lazio metterà sul piatto 10 milioni di euro. Su di lui ci sono anche il Tottenham e il Manchester City.