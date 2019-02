Mercato, la Lazio si muove come sempre in maniera chirurgica per rinforzare la rosa con nomi pochi noti, che possono esplodere. Il ds Tare sta lavorando sottotraccia per portare a Roma talenti in erba e soffiarli alle squadre rivali. Il mercato dei giovani è sempre attivo, la Lazio ha necessità di ringiovanire la rosa, e ha intenzione di farlo a breve.



MERCATO LAZIO - Tare monitora di continuo i migliori talenti in circolazione, in cerca dell'occasione giusta per la sua Lazio. Come riportadailymail.co.uk, il club biancoceleste starebbe pensando a Gonçalo Cardoso. Difensore diciottenne in forza al Boavista, la concorrenza è agguerrita: su di lui ci sono Milan, Inter e anche Watford. Già 16 presenze in Nazionale, alla Lazio troverebbe una nutrita colonia portoghese ad aspettarlo.