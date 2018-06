In casa Lazio si lavora per aumentare il tasso qualitativo della rosa e sostituire i big in partenza. Felipe Anderson sta per lasciare la Lazio, Tare si muove per rimpiazzarlo: su tutti spunta il nome di Lucas Paquetà, trequartista del Flamengo, classe 1997. Il brasiliano è considerato uno degli giocatori più promettenti in patria, un vero e proprio gioiellino con clausola di 48 milioni di euro. La Lazio ha una casella da extracomunitario da sfruttare, liberata dalla partenza di Djordjevic, vorrebbe impostare una trattativa sulla base di 30 milioni di euro.



MERCATO LAZIO - Come riporta il ‘Corriere dello Sport’, in Brasile ci sono botteghe carissime: Paquetà gioca da fantasista puro, seconda punta e, volendo, anche sull’esterno, in patria lo paragonano ad Oscar del Chelsea. Una certezza: il suo club attuale sta lavorando sul rinnovo (ha contratto in scadenza 2020), alzando la clausola fino ad 80 milioni di euro. Su di lui c'è forte concorrenza: la Juve ha chiesto informazioni, il Valencia ha un diritto di prelazione, la Lazio deve muoversi in fretta.