La Lazio si muove sul calciomercato: la situazione Acerbi è in via di risoluzione, le parti stanno provando a limare le distanze. Nel frattempo Tare sonda il mercato in cerca di alternative di buon livello. Al ds biancoceleste piace il centrale belga Dedryck Boyata, in forza al Celtic.



MERCATO LAZIO - Il difensore di origini congolesi, come riporta ‘Il Tempo’ potrebbe rappresentare una buona occasione. Il centrale classe 1990 ha un contratto in scadenza nel giugno 2019: al tavolo delle trattative Tare potrebbe presentarsi con un'offerta più contenuta, e provare a portarlo a Roma.