Il mercato Lazio è sempre aperto. Tare monitora costantemente i nomi sul suo taccuino, vuole rinforzare la squadra anche in vista della prossima stagione. Per un nome già uscito, un'altra giovane promessa entra nel radar della Lazio. Come riporta Il Messaggero, Tare avrebbe messo nel mirino due giocatori: Lala dello Strasburgo e de la Vega del Lanus. Già a gennaio le aquile hanno provato a strappare l'esterno al club francese. Offerta di 10 milioni rispedita subito al mittente. La Lazio ha virato su Romulo, richiesto da Inzaghi.



MERCATO LAZIO - I francesi hanno rifiutato, non volevano indebolirsi a gennaio, tutto rimandato all'estate. Tare è sul giocatore, la Lazio potrebbe provare un nuovo affondo, parola dei media francesi. Diverso il discorso per il giovane (classe 2001) talentino argentino: corsa, dribbling bruciante, ricorda Felipe Anderson. La Lazio proverà a bruciare la concorrenza.