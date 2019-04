Lazio sull'erede di Yilmaz. Igli Tare guarda al futuro, vuole provare a costruire una Lazio migliore gettando solide fondamenta. In casa Lazio bisognerà rifondare, anche per l'invecchiamento della rosa. E il ds albanese guarda in Turchia, è rimasto stregato da un giovanissimo classe 2002 turco. Ruolo: attaccante. È l'erede di Yilmaz. Tare ha messo gli occhi su Imamoglu, un gigante di pura potenza: 188 centimetri per 80 kg. Il suo cartellino appartiene al Trabzonspor, come riporta Lalaziosiamonoi.it su di lui si muovono già Siviglia e Inter. Tare deve fare in fretta se vuole vederlo sbocciare in Italia.