Non necessariamente al posto di Milinkovic Savic: Tare sta sondando il mercato per prendere un titolare che rinforzi la mediana. Non ci sono precondizioni: non deve necessariamente partire un titolarissimo o un big. Con i soldi della Champions, la Lazio proverà a battere un colpo.



MERCATO LAZIO - Tare come sempre sta sondando i suoi mercati preferiti, la Bundesliga e i Paesi Bassi. In Germania piace Denis Zakaria del Borussia Moenchengladbach, anche lui alto un metro e 90 come Milinkovic. Un vecchio pallino di Tare, che lo aveva seguito nel 2017, quando militava nello Young Boys. Altro vecchio obiettivo è Marko Grujic, centrocampista di proprietà del Liverpool. In Premier non si è fatto molto vedere, meglio in prestito all’Hertha Berlino, con 4 gol in 25 presenze fino ad ora. Senza dimenticare il nome grosso: Ryan Gravenberch, centrocampista classe 2002 dell'Ajax in scadenza il prossimo anno con i lancieri. Raiola lo ha proposto, Tare ci sta pensando.