La Lazio si muove sul mercato per sostituire Felipe Anderson, ma non sarà un profilo alla Papu Gomez. Tare sta provando a portare a Roma un profilo più 'alla Milinkovic', un prospetto in grado di fare la differenza col tempo. Il nome, segretissimo, sarebbe stato anche da Inzaghi, come riporta la Repubblica. Per sostituire il partente Caicedo la Lazio potrebbe provare il doppio colpo. Dall'Arsenal Tare accelera per Lucas Perez, che vuole raggiungere Luis Alberto. Dal Bruges vicino anche il brasiliano Wesley, decisivo nel primo impegno ufficiale, in Supercoppa di Belgio. Sprocati potrebbe lasciargli il posto partendo in prestito.