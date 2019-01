Il Galatasaray cerca sostituti per Belhanda, anche in Italia. Come riportano i media turchi, il centrocampista sarenne in partenza, quasi fatto il suo passaggio all'Al Ittihad. Sulla lista di Terim i possibili sostituti sono molti: da Talisca ad Alan Carvalho, tanti i nomi in ballo, anche uno della Lazio.



MERCATO LAZIO - Terim avrebbe sondato il terreno anche per l'ex Fiorentina, ora ai margini alla Lazio, Milan Badelj. Il centrocampista ha chiesto la cessione, avallata dopo lunghe discussioni da Inzaghi, vuole giocare di più. Il Galatasaray si sarebbe fatto avanti, ma l'offerta sarebbe stata ritenuta non congrua. Con in cassa l'eventuale cessione di Belhanda, le cose potrebbero cambiare.