La Lazio cerca un vice-Immobile, Inzaghi lo ha già indicato alla società. Secondo il ‘Corriere dello Sport’ il mister vorrebbe portare a Roma Falcinelli del Sassuolo, che ha giocato la seconda parte di stagione in prestito alla Fiorentina. I 13 gol segnati con il Crotone durante la scorsa stagione avevano impressionato Inzaghi, che vorrebbe provare ad adattarlo alla sua idea di gioco. Costa meno di 10 milioni, molto meno, è un cartellino alla portata della Lazio.



ATTACCO LAZIO – In casa Lazio sul calciomercato Tare sta vagliando molti profili. Da tempo interessa Petagna, altro nome indicato da Inzaghi. Lotito voleva portare a Roma Gomez, l'anno scorso non se ne fece nulla, la Lazio potrebbe riprovarci. Più difficile arrivare a Gabbiadini: i 3 milioni di ingaggio lo rendono fuori portata per la Lazio.