Caicedo pronto a partire. Le strade della Lazio e di Caicedo sono destinate a dividersi. La stagione non è andata per il verso giusto, la Lazio sta per chiudere con un altro attaccante, il brasiliano Wesley. Non solo, con un tweet Caicedo ha destato curiosità tra i suoi follower. L’attaccante ecuadoregno, come riporta il ‘Corriere dello Sport’, da Dubai ha scritto: “Mas loco que nunca”. Più folli che mai: potrebbe avere mille significati, tra cui uno di mercato. Il Leeds sarebbe molto interessato a portarlo in Inghilterra. Sulla panchina inglese da poco siede Marcelo Bielsa, soprannominato "El loco". Può bastare, come indizio?