Giorno di visite mediche nella clinica di riferimento biancoceleste. Oggi si sottoporrà alle visite di rito il nuovo acquisto della Lazio, il terzino Djavan Anderson, proveniente dal Bari. Svincolato dopo il fallimento della società pugliese, giamaicano, il classe '95 firmerà con la Lazio. In seguito potrebbe cambiare casacca ed andare in prestito, soprattutto se a Roma la situazione esterni non dovesse mutare in tempi brevi.