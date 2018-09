Wesley ci spera ancora. Sembrava vicinissimo alla Lazio, il ds Tare ci puntava tantissimo, poi è in estate è sfumato tutto. Fino ad ora è andato già a segno 3 volte, un ottimo avvio di stagione in Belgio, ma Wesley ci spera ancora: vuole riuscire ad approdare un giorno nel club biancoceleste. L'ha inserita nella lista dei sogni da realizzare. La Lazio insieme alla convocazione con la nazionale brasiliana, al matrimonio e alla famiglia: 'La Lazio può esserci nel mio futuro, è un club prestigioso nel panorama calcistico mondiale'.A breve termine intanto traccia altri desideri: 'I prossimi due obiettivi sono realizzare il primo gol in Champions e vestire la maglia della Nazionale brasiliana'.