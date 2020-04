Il Psg vuole fare la spesa in Italia. Dopo Tonali del Brescia o Pjanic, Leonardo ha puntato i riflettori su due giocatori di Roma e Lazio: sul suo taccuino ci sono i nomi di Sergej Milinkovic Savic e Lorenzo Pellegrini.



MERCATO LAZIO - Le due situazioni sono molto diverse: Milinkovic ha una valutazione molto alta, quasi 100 milioni, con la crisi il prezzo potrebbe scendere ma il Psg dovrebbe preparare una super offerta. Pellegrini, come riporta il Corriere dello Sport, ha una clausola di 30 milioni. Su entrambi i giocatori c'è anche la Juventus: in particolare la Vecchia Signore, come rilanciano anche in Francia, ha stretto rapporti con l'entourage di Pellegrini e sarebbe in pole per il centrocampista della Roma. Che non vorrebbe lasciarlo partire.