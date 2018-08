Tanti, tantissimi ancora i colpi in ballo e le operazioni, soprattutto in entrata, da definire. Non solo i top club, ma anche le formazioni impegnati nella rincorsa ad un piazzamento europeo e quelle che programmano una stagione in lotta per la salvezza proveranno a chiudere il colpo last-minute che può spostare gli equilibri. Calciomercato.com seguirà LIVE la giornata con tutti i movimenti più importanti in Italia e all'estero.- Possibile futuro in Italia per Domagoj. Come appreso da Calciomercato.com, in Serie B c'è un duello di mercato traper l'ala sinistra croata del Varazdin, classe 1996 ex Borussia Dortmund e Dinamo Zagabria.sbarca in Italia. L'attaccante costaricano dell'Arsenal (classe 1992, reduce da un prestito al Betis) è arrivato a Villa Stuart per sottoporsi alleprima di firmare unfino a giugno 2021 con il- Sirene turche per Alessioe Thomas, in trattativa con l'Ankaragucu e il Bursaspor.- Conal Milan, il Genoa cerca un nuovo laterale sinistro sul mercato. La prima pista porta al marocchinodel Newcastle, l'alternativa è rappresentata dal tedescodel Foggia. In uscita l'attaccanteha detto no al Frosinone: può rispuntare il Bologna dopo l'interesse di Parma e Udinese (adesso orientata tradel Palermo edell'Atalanta, sullo sfondodel Barcellona edell'Anderlecht).- Il suo acquisto era stato depositato in Lega da tempo, ma ora anche la Sampdoria ha ufficializzato l'acquisto a titolo definitivo dall'Amburgo del centrocampista svedese AlbinIlnon molla, nonostante il no secco del Sassuolo negli ultimi giorni allo scambio conIl Parma continua la sua ricerca di un colpo giovane e di fantasia per l'attacco. Il club emiliano ha scelto l'esterno dell'Inter Yanncome obiettivo principale, ma resta viva anche la pista che porta a Mattia, di proprietà della Lazio. Il nome nuovo è Omardel PAOK Salonicco, cercato pure dal Chievo. Intanto in uscitarifiuta il trasferimento al Foggia in Serie B.La Spal aspetta il via libera del Torino per l'acquisto di. L'operazione con il Nantes per Djidji sta però bloccando la cessione del difensore classe '96.Secondo quanto riportato dalla stampa francese, il Nantes non ha ancora dato il via libera alla cessione al Torino del difensore ivoriano ma con passaporto francese Koffi- Lasogna un attaccante di esperienza per la sua squadra B Under 23. I nomi più quotati sono quelli di Il clubdel Novara,dell'Ascoli eche l'anno scorso era al Venezia.Sfumato il colpo Driussi, la Sampdoria ha virato fortemente le sue attenzioni verso Torino dove il colpo per l'attacco potrebbe essere rappresentato da M'Baye, fuori dai progetti tattici di Walter Mazzarri. Per la difesa blucerchiata prosegue il testa a testa tra(Atalanta) e(Napoli). Quest'ultimo è anche nel mirino del Cagliari.Tris di colpi in Serie B per ilche è vicino a chiudere i colpi(Entella),(Parma) e(Torino).Si è arenata la trattativa fra lae lo Zenit San Pietroburgo per Sebastian.Il no al trasferimento a Genova è arrivato per colpa o grazie alla moglie del giocatore. Driussi ha scelto di rimanere in Russia per evitare problemi di spostamenti alla moglie che è incinta e non vuole avere preoccupazioni.ha provato l'assalto a Emiliano, esterno d'attacco argentino di proprietà dello Zenit San Pietroburgo. L'operazione si potrebbe chiudere in prestito con diritto di riscatto con contatti già avviati attraverso intermediari.