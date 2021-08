Oggi è il penultimo giorno di mercato estivo. In Italia si chiude martedì 31 agosto alle ore 20, dopodiché si potranno tesserare soltanto i calciatori già svincolati prima di questo termine. Calciomercato.com racconta in tempo reale tutte le principali trattative di giornata.



11.34 - Il Bologna sta cercando di piazzare Diego Falcinelli, che ha opzioni sia all'estero che estero che in Serie B (Frosinone o Lecce).



11.15 - Matteo Ricci riparte dalla Serie B. Dopo essersi svincolato a parametro zero dallo Spezia al termine della scorsa stagione, il centrocampista (classe 1994 scuola Roma) si è accordato col Frosinone, pronto a ingaggiare anche il difensore italo-argentino Tiago Casasola (ex Salernitana) dalla Lazio.



11.03 - Visite mediche per il difensore uruguaiano Martin Caceres (34 anni ex Juventus e Fiorentina) col Cagliari, che in giornata aspetta una risposta dal Sassuolo per il prestito dell'attaccante Gianluca Scamacca (classe 1999 ex Genoa).



10.57 - Il Torino riporta Denis Praet in Italia. Il trequartista belga (classe 1994 ex Sampdoria) arriva dal Leicester in prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro. I dirigenti granata oggi incontreranno ancora il Crotone, che ha abbassato da 10 a 7 milioni di euro la richiesta per il brasiliano Junior Messias, sondato pure dal Milan. In difesa il brasiliano Becao dell'Udinese rappresenta l'alternativa al turco Kabak dello Schalke, richiesto pure dal Norwich.