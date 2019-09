Questa sera alle ore 22 si chiude la campagna trasferimenti estiva in Italia. Calciomercato.com segue in tempo reale tutte le principali trattative nell'ultimo giorno per le squadre di Serie A.



10.00 Cagliari e Sassuolo al lavoro per provare a chiudere lo scambio tra Romagna e Goldaniga.



9.57 Il Lecce sorpassa Spal e Verona nella corsa all'attaccante del Sassuolo, Babacar. La formula è quella del prestito oneroso con obbligo di riscatto in caso di salvezza.



9.40 Dickmann lascia la Spal. Il terzino classe 1996 ex Novara passa in prestito secco al Chievo (serie B).



9.15 Dopo aver rescisso il contratto con lo slovacco Skrtel (ora in trattativa col Parma), l'Atalanta riporta in Italia il difensore danese Simon Kjaer (ex Roma e Palermo) in prestito dal Siviglia. Inoltre il club bergamasco affianca la Sampdoria nella corsa all'attaccante portoghese Trincao, 19 anni, in forza al Braga e seguito in passato pure dalla Juventus. In uscita Verona e Torino su Barrow. ​



8.44 Altro prestito per Gonalons. Il centrocampista francese della Roma è destinato al club spagnolo del Granada, con riscatto fissato a 4 milioni di euro. In uscita dai giallorossi c'è anche il terzino Santon, richiesto dalla Spal.