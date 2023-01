Conto alla rovescia. Alle ore 20 di oggi, martedì 31 gennaio, si chiude la campagna trasferimenti invernale 2023 in Italia. Calciomercato.com racconta in tempo reale tutte le principali trattative di giornata.



9.58 I dirigenti della Cremonese sono al lavoro per cercare di convincere il patron Arvedi, che per ora non ha dato l'ok all'arrivo del centrocampista francese Bakayoko, in prestito al Milan ma di proprietà del Chelsea.



9.44 In Serie B il Palermo pesca nel mercato della Serie C: dal Pontedera arriva il terzino sinistro Giuseppe Aurelio (classe 2000), che firma un contratto fino a giugno 2027.



9.31 L'Hellas Verona comunica di aver acquisito da CSKA Mosca, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2023 - con opzione di riscatto - il diritto alle prestazioni sportive dell’attaccante argentino Adolfo Gaich (classe 1999 ex San Lorenzo).



9.23 La Salernitana aspetta offerte per l'attaccante Bonazzoli, mentre per il difensore Lovato prova a respingere un assalto del Torino, che tratta uno scambio con la Sampdoria (sulle tracce del centrocampista turco Ilkhan per il portoghese guineese naturalizzato inglese Vieira) e valuta l'esterno sinistro Fares della Lazio, al lavoro per cercare di riportare in Italia il terzino sinistro Pellegrini (ex Roma), in prestito all'Eintracht Francoforte ma di proprietà della Juventus. Intanto i blucerchiati accolgono Gunter dal Verona e hanno ricevuto un'offerta dall'Hertha Berlino per il difensore Colley.