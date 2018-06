La Lazio ha un nuovo attaccante: Sprocati è il primo acquisto del calciomercato biancoceleste. Lotito in persona lo ha visto giocare a Salerno, con la Salernitana, ha deciso di dargli una chance d'oro. Il giocatore, secondo quanto riporta il ‘Corriere dello Sport’, ha firmato un contratto quadriennale e partirà in ritiro con la squadra per Auronzo. L’ala classe 1993 ha giocato una buona stagione in Serie B, dopo aver passato il ritiro sotto gli occhi di Inzaghi si deciderà il suo futuro: rimanere a Roma, o andare in prestito in B le due opzioni.