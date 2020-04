​Lazio, attenzione a Milinkovic Savic. Lotito vorrebbe trattenerlo a Roma: dopo una stagione ad altissimi livelli, sul centrocampista serbo della Lazio sono arrivati i riflettori delle big. A causa dei danni economici che il Coronavirus sta causando a tanti settori economici e al calcio stesso, il presidente Lotito, come riporta La Gazzetta dello Sport, potrebbe decidere di trattenerlo a Roma per evitare di svenderlo.



MERCATO LAZIO MILINKOVIC - Su Milinkovic ad ogni modo ci sono due concorrenti che potrebbero provare l'assalto in estate. Sul serbo ci sono Psg e Manchester United. Il club parigino potrebbe provare a versare i 100 milioni richiesti da Lotito, Leonardo è un grande estimatore di Milinkovic da sempre. Lo United ha già provato a prenderlo la scorsa estate, con un'offerta di 75 milioni più bonus. Non se ne è fatto nulla, anche a causa della permanenza di Paul Pogba ai Red Devils.