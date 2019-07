Di Correa in Correa. Come riporta la Gazzetta dello Sport, le mire del Milan, incassato il no della Lazio per il fantasista argentino, si sono spostate sull'attaccante dell'Atletico Madrid.



MERCATO LAZIO - Tutto parte dal no di Lotito: la Lazio crede tantissimo nel talento del 'suo' Correa, non ha intenzione di cederlo, crede di poterlo far esplodere definitivamente. E il Milan ora deve trovare almeno 50 milioni per portarsi via l'altro Correa, quello dell'Atletico.