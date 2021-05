La storia racconta come la Champions League sia la casa del Milan. Notti magiche come quella di Atene (il 4-0 in finale al Barcellona) o Manchester (successo sulla Juventus) sono ricordi indelebili di un passato straordinario.Tornare nella massima competizione continentale è fondamentale sia per il progetto sportivo che per quello finanziario.: 15 milioni circa del bonus partecipazione (quest'anno è stato 14.5), la quota di ripartizione in base al ranking decennale (anche qui al Milan toccherebbero circa 15 milioni), a cui andrebbe ad aggiungersi il market pool (diviso in due quote), il cui ammontare dipenderebbe dal posizionamento finale in campionato (nel 2019/20 è stato di 10 milioni per la prima in classifica, poi 7.5, 5 e 2.5) e dai risultati nella competizione (L'Inter con la sola qualificazione al girone ha guadagnato 4.8 milioni). Di conseguenza, come base di partenza, il Milan si porterebbe a casa una somma cheIn via Aldo Rossi sono già andate in scena le prime riunioni per delineare la strategia in vista della prossima riapertura del calciomercato.. Con una vittoria domenica prossima a Bergamo- Ormai, che tornerà al Manchester United nonostante l'ottima impressione destata specialmente nella seconda parte di stagione. I Red Devils voglionodal management rossonero. In difesa, quindi, possibile un investimento per due esterni che possano fungere da, ma a cifre contenute (può tornare di moda il nome di). Arriveranno certamente un esterno destro, un trequartista e un attaccante centrale.. Stesso discorso valido anche gli altri due ruoli: con il pass per la massima competizione continentale si proverà un grande colpo sulla trequarti, altrimenti