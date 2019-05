La notizia ha scosso il mondo Lazio: Milinkovic, come riporta Sky Sport, avrebbe trovato l'accordo con la Juventus. Resta da convincere Lotito e... Danilo Cataldi. Il centrocampista romano, proveniente dal vivaio della squadra biancoceleste, è stato il sostituto del serbo quest'anno. In molti devono avergli scritto, preoccupati dal possibile addio del compagno di squadra. E lui ha scelto di rispondere.



MILINKOVIC JUVENTUS - Il rapport tra Milinkovic e Cataldi è molto stretto, il centrocampista romano e Sergej sono amici. La notizia dell'accordo con la Juventus arriva come un fulmine a ciel sereno. Cataldi risponde scherzando: “Sergej senza di me non potrebbe vivere, perchè ogni giorno è una risata. Quindi state sereni”.