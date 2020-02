La stella di Vedat Muriqi in Turchia è messa in discussione. L'attaccante del Fenerbahce, obiettivo di mercato di Lazio e del Tottenham, è a secco da un mese: non segna dal 25 gennaio, sta vivendo un momento molto opaco di forma.



MERCATO LAZIO - Non è l'unico in casa Fenerbahce: il suo scarso momento di forma corrisponde con un brutto periodo per il club del Faro, che non vince da 4 partite e ha appena incassato una brutta sconfitta anche dal Galatasaray. Ma le critiche verso Muriqi sono severe: secondo i media turchi sarebbe distratto dalle voci di mercato e dall'interessamento di Lazio, Tottenham e altri club.