Riza Durmisi potrebbe lasciare di nuovo la Lazio. Dopo la sua esperienza al Nizza, conclusasi prima del tempo, il terzino sinistro è tornato a Roma, ma è al di fuori del progetto tecnico di Simone Inzaghi. A sinistra la Lazio sta ancora cercando un sostituto di Lulic, ma Durmisi non fa al caso del mister. Per Durmisi si prospetta un ritorno a casa, o quasi.



MERCATO LAZIO - In Danimarca ne sono certi: il Brøndby proverà a riportare in patria Riza Durmisi. I tifosi del Brøndby, il suo primo club, dove è cresciuto e si è imposto all'attenzione internazionale, farebbero carte false per farlo tornare. E il club danese sta cercando un terzino sinistro: Jung, il titolare attuale, è in partenza, e non ci sono alternative. Tanto che alla fine il desiderio dei tifosi è arrivato fino all'allenatore del club, Niels Frederiksen, che a domanda precisa su Durmisi risponde: "Penso sempre che devi sognare in grande. È bello sognare in grande. Ora dobbiamo vedere cosa succede. Durmisi è ​​un giocatore bravo, è un giocatore davvero bravo. Non sto qui a commentare nomi singoli, ma è un bravo giocatore e ci sono molti bravi giocatori in questo mondo. Realistico un ritorno di Durmisi? Non posso rispondere. È completamente ipotetico e lontano nel futuro".