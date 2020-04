Dopo le parole di Aulas, dalla Francia rimbalzano conferme: per Depay l'OL richiede una cifra fuori mercato, ancora di più in questo momento di forte emergenza. Il club francese sa che, tra 1 anno, rischia di perderlo a 0: su Depay, tra le altre, ci sono Lazio e Milan.



MERCATO LAZIO E MILAN - Le due squadre italiane hanno fiutato l'affare, Depay è un giocatore tecnico e veloce, capace di esaltare i tifosi. Ma il prezzo è decisamente proibitivo, specialmente con le casse funestate dal possibile stop del campionato. 50 milioni per Depay, che si libera tra 1 anno, rischiano di essere una cifra eccessiva.