Romulo-Lazio, addio in estate? Nulla di certo, nulla di stabilito. Il brasiliano è arrivato a gennaio, sta contendendo il posto ad Adam Marusic sulla fascia destra. Il Genoa potrebbe decidere di rivolerlo indietro, la Lazio ci penserà. Rimandata a giugno la decisione sul riscatto di Romulo, la Lazio vuole ancora pensarci su.



MERCATO LAZIO - Con Marusic e Patric ritrovati, Djavan Anderson e Casasola alla Salernitana e Fosu-Mensah che potrebbe arrivare dal mercato, lo spazio per Romulo rischia di non esserci. Soprattutto se dovesse arrivare da Genova Lazovic. A quel punto il riscatto, fissato per 2 milioni, rischia di non concretizzarsi.