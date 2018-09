La Lazio sul figlio di Weah. Continuano a fioccare retroscena di calciomercato, questo riguarda il terzogenito del celebrato attaccante liberiano del Milan, George: Tare si sarebbe interessato in estate a Timothy Weah, diciottenne talento del Psg.



MERCATO LAZIO - Come riporta il Corriere dello Sport, in Francia danno per certo che il club biancoceleste in estate fosse interessato al prestito del giovane attaccante, lo confermerebbe anche L’Equipe. La dirigenza parigina ci crede fortemente, avrebbe rifiutato perché vorrebbero crescerlo in casa, a Parigi, con la maglia del PSG. Il suo contratto, in scadenza 2020, è già al centro di trattative per il rinnovo.