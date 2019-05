La Lazio mette la freccia e punta Dominik Szoboszlai, centrocampista classe 2000 del Red Bull Salisburgo. Come riporta Fox Sports, il giovane centrocampista nella seconda parte del campionato, è diventato titolare mettendo insieme 5 gol e 6 assist in 20 presenze. Tare lo segue da tempo, i rapporti con il Salisburgo sono buoni dopo l'affare Berisha.



MERCATO LAZIO - L'inizio ufficiale del calciomercato è in arrivo, ma la Lazio ha necessità di programmare in fretta, anche al netto della possibile cessione di Milinkovic. Proprio al serbo somiglia, almeno fisicamente, Szoboszlai. Il problema è la folta concorrenza: 1,86 metri e tecnica da giocoliere, il Guardian l'ha incluso tra i 60 giocatori classe 2000 più promettenti al mondo. In Italia lo seguono Inter e Juventus, Tare deve muoversi in fretta.