Vecino ha rotto con Conte e con l'Inter, ed è stato proposto alla Lazio. L'Inter deve fare cassa: oltre alla cessione di Gabigol, come riporta la Gazzetta dello Sport, sta provando a cedere anche Matias Vecino, l'uomo Champions.



MERCATO INTER- In casa Lazio l'operazione è stata accolta subito con molto scetticismo, e gli operatori di mercato si sono spostati oltre: il Tottenham, che sta cedendo Eriksen ai nerazzurri, potrebbe approfittare per portare a Londra Vecino. Il gioco ad incastri con l'Inter taglia fuori la Lazio ed altri possibili scambi. Per Tare l'investimento è troppo alto, nonostante l'opera di convincimento di Inzaghi. Vecino è ai saluti, ma difficilmente andrà alla Lazio.