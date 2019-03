Tare vuole bruciare le milanesi sul mercato. Come riporta Laziopress.it, il primo obiettivo del ds della Lazio per l'attacco è il brasiliano Wesley, ma un nome spicca sul taccuino, come prima alternativa: il bomber argentino Adolfo Gaich, classe 1999′ del San Lorenzo de Almagro. Lo chiamano il nuovo Lewandowski, 1.90 per 85 chili, un centravanti vecchio stampo.



MERCATO LAZIO - Tare si muove sul mercato, vuole rinforzare la squadra con un attaccante di livello, che possa affiancare Immobile. Su Gaich concorrenza spietata: l’Arsenal e il Barcellona lo cercano, ma occhio anche al derby di Milan tra Leonardo e Marotta. Gaich vale 12 milioni, ma se dovesse scattare l'asta il prezzo sembra destinato a salire molto.