Agkun e Tokoz in attesa dell'offerta giusta. Dopo le smentite di rito di questi giorni, in Turchia raccontano l'attesa del Galatasaray: aspettano l'offerta giusta per Agkun. La Lazio è ancora lontana dalla richiesta del club giallorosso: 4 milioni di euro per il talentuoso esterno.



MERCATO LAZIO - Su Agkun la Lazio tentenna, il suo futuro è ancora incerto. Come quello di Tokoz: la Lazio vorrebbe tempo fino a venerdì 5 luglio, come riporta Hurriyet.com. La società biancoceleste avrebbe accettato di alzare l'offerta fino ai 12 milioni richiesti dal Besiktas, dopo l'offerta di 8 milioni rispedita al mittente.