Lazio e Inter è alle porte, ma la dirigenza biancoceleste si muove sul mercato per rinforzare la squadra in vista della prossima stagione. L'estate è alle porte, sarà un mercato breve, con i Mondiali di mezzo, bisognerà muoversi velocemente. Oltre a Cristante, come riporta la Repubblica, la Lazio sta parlando con l'Atalanta per portare a Roma il Papu Gomez. L'argentino è sfumato per un soffio durante la scorsa estate, a causa di una lunga querelle Keita.



MERCATO LAZIO - Non è l'unico nome sul taccuino di Tare. Continua ad esserci anche l'iraniano Azmoun del Rubin Kazan, vecchio pallino del ds albanese. Non solo: è stato effettuato un sondaggio con l’Antalyaspor per il mediano Sandro, attualmente in prestito al Benevento. Alla Lazio è piaciuto il suo approccio umile e concreto ad una realtà molto diversa, di provincia, in lotta per non retrocedere. Sandro è stato sponsorizzato anche da Leiva, in cabina di regia può essere alternativa d'esperienza.