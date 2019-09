L'ultima operazione, vicinissima al gong finale: il brasiliano Wallace è tornato al Braga dalla Lazio. Tare ha piazzato uno dei giocatori al di fuori del progetto tecnico di Inzaghi. Il calciomercato in Portogallo ha chiuso i battenti a mezzanotte, il giocatore è sbarcato in serata, di nuovo, in terra lusitana.



MERCATO LAZIO - A confermare l'operazione è stato lo stesso Wallace: "Sono molto motivato, ci sono tutte le condizioni perché vada bene. È un anno di prestito e so che sarà un'ottima stagione per me qui al Braga. Ho avuto molte offerte in questa sessione di mercato, anche dall'Inghilterra, ma non è andata a buon fine. Oggi però la Lazio ha trovato l'accordo con il Braga e tutto si è risolto". La formula è quella del prestito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni.