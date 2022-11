C’è una “rivoluzione” in arrivo, nei primi mesi del 2023, e non è legata a temi di alta politica, ma ad aspetti che, alla fine, toccheranno (anche se su prodotti cosiddetti “non primari”) le tasche dei consumatori e, meglio ancora, dei tifosi. Parliamo dei(da sempre elemento iconico nell’immaginario collettivo dei fan)Nonostante i venti di recessione economica (in Italia è prevista per i primi mesi del prossimo anno), in tutta Europa, causa anche il combinato disposto emergenza sanitaria-conflitto russo/ucraino,del trasporto delle merci e per individuare nuove idee soprattutto nel settore dell’approvvigionamento delle materie prime (indispensabili per la fase produttiva su scala internazionale).. Pur in caso di vendite ridotte, per ragioni contingenti (come nel caso di una recessione economica), le aziende, aumentando i prezzi dei beni e dei servizi, riescono così a mantenere la propria reddittività aziendale.Diverse testate di settore prevedono, in casa(solo per citare un primo esempio), aumenti compresi tra l’11% e il 14%, per quanto attiene alla vendita delle maglie replica o di quelle authentic (ovvero identiche a quelle di gioco indossate dai calciatori sul rettangolo di gioco).anche se si muoverà in una forchetta percentuale tra il 5% e il 7%. Silenzio, invece, almeno per il momento, sul fronte Puma, che, comunque,è una multinazionale e si muove in linea con quanto studiato o previsto dai principali competitor di mercato.L’utile netto di Adidas dovrebbe avvicinarsi ai 2 miliardi di euro; Puma (con sede sempre a Herzogenaurach), nei primi mesi del 2022, secondo il quotidiano “Bild”, ha superato i 6 miliardi di euro ( di ricavi commerciali (con l’EBIT, ovvero il risultato operativo aziendale, cresciuto di oltre il 20%). Oltre a ciò, sempre i vertici di Puma, hanno dichiarato che, in termini di vendite, il terzo trimestre del 2022 è stato il più performante nella storia dell’azienda.(con un utile netto pari a 1,4 miliardi).L’aumento dei prezzi, seppur collegato ad aspetti economico-finanziari da tenere sotto controllo,Quando ci si avvicina a momenti di crisi o si entra, meglio ancora, in fasi recessive perduranti, una delle leve che le aziende possono decidere di usare (per arginare fasi negative di mercato) è proprio quella del prezzo.Adesso la passa torna nel campo dei consumatori/tifosi, che, sicuramente, non apprezzeranno questo aumento generalizzato dei prezzi di vendita., quando la strategia generalizzata dei colossi dell’abbigliamento sportivo sarà ormai operativa sui diversi mercati. Non è da escludere, tra l’altro, il boom di contestazioni legali da parte delle principali associazioni di tutela dei diritti dei consumatori.