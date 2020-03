. La sua carriera sin qui non conosce continuità, alla Spal prima, al Napoli ora. I problemi fisici sono all’ordine del giorno per il portiere, che si è infortunato contro l’Inter, in un contrasto con Gagliardini. Da quel momento,. Prima della pausa forzata per l’emergenza coronavirus, il portiere aveva accusato anche unNiente di grave, tanto che Meret negli ultimi allenamenti svolti dal Napoli aveva lavorato parzialmente in gruppo, ma ancora non è tornato al top della forma. E lo staff medico di Rino Gattuso si interroga sui continui malanni del portiere, arrivato per 25 milioni di euro dall’Udinese due estati fa.- Il presidente Aurelio De Laurentiis era e resta convinto di aver acquistato il portiere per il prossimo decennio. Ma fin qui, Gattuso ha fatto altre scelte e le ha sempre motivate.perché lo ritiene più adatto al suo gioco. Una scelta tecnica a tutti gli effetti, che Gattuso aveva motivato così recentemente:. Per costruire l’azione dal basso col portiere, Gattuso preferisce Ospina e non Meret. Il portiere italiano classe 1997 lo sa e per questo sta riflettendo attentamente sul suo futuro.- De Laurentiis teme oggi una pericolosa svalutazione del portiere, che è. Meret sa di godere della stima della società ha ricevuto informalmente un ulteriore attestato di fiducia, la proposta di migliorare l'attuale accordo e prolungarlo per altre due stagioni, ma al momento ha preso tempo. Meret ha tutta una carriera davanti da preservare, pur avendo sempre rispettato le decisioni dell’allenatore senza battere ciglio. Il posto in vista dell’Europeo - prima della sosta forzata per l’emergenza coronavirus - era già in bilico anche per l'azzurro:e Mancini stava valutando anche Gollini come suo vice. Da qui le riflessioni di Meret,. Per adesso delle semplici idee, con Meret che non vede l'ora di lasciarsi alle spalle il momento nero.