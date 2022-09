Il Napoli blinda Alex Meret. Nell'incontro di ieri a Castel Volturno il club del presidente De Laurentiis ha raggiunto un'intesa di massima con l'agente del portiere, Federico Pastorello. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, le parti si sono accordate per un rinnovo di contratto che sarà formalizzato nei prossimi giorni: la scadenza passa da 2023 a 2025, con il club che avrà un’opzione unilaterale per prolungare di un altro anno, mentre l’ingaggio sarà da 1,5 milioni netti a stagione, con alcuni bonus.