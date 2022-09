Il Napoli e Alex Meret ancora assieme. Nella giornata odierna è andato in scena un incontro tra la dirigenza del club azzurro e Federico Pastorello, agente tra gli altri del portiere classe '97 sotto contratto fino al prossimo giugno. Un incontro che ha sancito l'intesa definitiva per prolungare fino al 2026 l'accordo con l'estremo difensore friulano che, dopo aver resistito alle voci di mercato della passata estate in merito al possibile approdo di Keylor Navas dal PSG, si è preso definitivamente il posto di titolare tra i pali. Pronto a dare continuità all'ottimo avvio di stagione suo e del Napoli e legarsi ancora a lungo al club di Aurelio De Laurentiis.