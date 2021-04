Una pennellata da fuoriclasse. Dries Mertens ha trovato uno splendido gol su punizione contro il Crotone, domato dal Napoli 4-3 al termine di una partita ricca di spettacolo e ribaltamenti di fronte. Un gol da incorniciare per il genio belga, che accorcia su Pjanic e Dybala nello score delle punizioni in Serie A. Ecco il dato riportato da Opta: “Dries Mertens ha segnato 7 gol su punizione diretta da quando milita in Serie A (2013/14), nel periodo solo Pjanic (13) e Dybala (10) ha fatto meglio nella competizione.”.