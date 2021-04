Fabio Paratici, Ceo della Juventus, parla a Dazn prima del derby con il Torino: "Oggi ci aspettiamo una bella partita, ma sappiamo che sono sempre segnati da episodi. Importante è fare una bella partita e vincerla. Le esclusioni? Di questo argomento ha parlato anche Pirlo in conferenza ieri: hanno sbagliato, hanno pagato con una multa pecuniaria, poi deciderà il mister quando farli rientrare, sempre supportato da noi, dalla società".



SUL FUTURO - "Non andrei a pensare a questa estate, giochiamo una partita per volte, ne abbiamo tre in settimana. Vedremo, le considerazioni sui giocatori si fanno sempre, anche nelle altre dove abbiamo vinto".