Un futuro tutto da scrivere. Dries Mertens non sa dove giocherà nel 2020,ma tra il dire e il fare c'è di mezzo...De Laurentiis. La trattativa per il rinnovo del contratto in scadenza a giugno si trascina da tempo, la differenza tra domanda (4 milioni) e offerta (2,5 milioni) non è diminuita, motivo per il quale il belga potrebbe partire già a gennaio. Il patron del Napoli, infatti, non è disposto a fare follie, una posizione ribadita qualche giorno fa: " ​I rinnovi di Mertens e Callejon? Assolutamente non sono disposto ad uno sforzo importante . Nella vita bisogna scegliere se essere contenti e lavorare per quello che ti piace fare o solo per soldi. Per me i soldi sono un mezzo e non un fine; se per loro invece è un fine, vadano in Cina".Mertens via è più di una possibilità, vedere lontano dal San Paolo il secondo miglior marcatore della storia del Napoli (dietro ad Hamsik e davanti a Maradona), l'uomo che in città tutti ormai chiamano Ciro, l'unico giocatore applaudito in questi giorni difficili è un ipotesi che si avvicina alla realtà. Le offerte di certo non mancano,Ora resta da capire se nel suo futuro ci sia davvero spazio per una nuova avventura in Serie A. Il diretto interessato a inizio a ottobre ha parlato chiaro: "​Sono belga ma ormai mi sento italiano. Se dovessi andare via mi mancherebbero tante cose, masarebbe strano, a Napoli mi sento a casa". Rispetterà la parola?