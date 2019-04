"Spero che Dries possa restare al Napoli almeno per un altro anno" Con queste parole Herman Mertens è intervenuto questa mattina a Radio Crc.



MARADONA E POI HAMSIK - "Aver raggiunto Maradona è un onore. Adesso l'obiettivo è riprendere anche Hamsik per lasciare un'impronta nella storia del Napoli. Ancelotti? Tra lui e Dries c'è un buon rapporto e mio figlio racconta solo cose belle dell'allenatore. A Napoli sono molto scontenti per la stagione perchè pesa il grande gap con la Juventus. C'è sicuramente un dispiacere per come si è usciti dalla Champions e dall'Europa League".