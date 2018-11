Una volta c'erano i tre tenori:La velocità del Pocho, gli inserimenti di Marekiaro e il killer instinct del Matador. Un tridente che ha fatto esaltare, sognare e divertire i tifosi del Napoli, tutti in campo contemporaneamente, tutti perfettamente compatibili. Poi è arrivato: prima Insigne,, Callejon; poi Insigne,, Callejon; poi, per necessità, Insigne,, Callejon. Anche qui gol, spettacolo e divertimento. Poi è arrivato Carlo. E le cose sono cambiate.- Il Napoli ha perso la ritualità della formazione, quando gli undici titolari si potevano elencare a memoria: da blocco di cemento che non lasciava passare un filo d'aria per le riserve a corpo fluido che trascina tutti e che ogni 90 minuti cambia forma. Ed è così che non c'è più quel tridente fisso che ha segnato la storia recente del Napoli, ma un dinamico duo pronto a cambiare:. Insieme? Solo due volte, entrambe a gara in corso: prima contro il Milan, per rimontare i rossoneri; la seconda ieri, contro l'Empoli, per festeggiare. E segnare. Già, perché il tris di centravanti, per quanto atipici, del Napoli è secondo in Europa considerando i top 5 campionati europei.- 18 gol in 3 in campionato:(miglior attacco della Serie A), uno in meno da quelli segnati da tutta l'(compresi i 3 al Genoa di oggi), 5 in più di quelli realizzati dallaquarta in classifica. In Europa solo un club ha fatto meglio con il(come lo chiama transfermarkt): ildi, a quota. 11 il francese, 9 il brasiliano e 5 l'uruguagio. Il terzetto partenopeo è a livello di(7 Jovic, 7 Haller 4 Rebic) e(7 Messi, 7 Suarez e 4 Coutinho), molto meglio di. 14 per i Citizens (6 Aguero, 4 Sterling, 4 Mahrez), 13 pari per Reds (6 Mané, 5 Salah e 2 Firmino) e bianconeri (7 Ronaldo, 4 Mandzukic, 2 Bernardeschi). Nei top 5 campionati, solo il PSG è meglio del Napoli coi tre davanti. E in Champions? Parlerà il campo, martedì. In una sfida da dentro o fuori. In una sfida dal sapore di gol.@AngeTaglieri88