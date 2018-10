E' stato al centro del calcio di Sarri, è un giocatore importante per Ancelotti, ma il suo futuro potrebbe essere lontano da Napoli. Il condizionale è d'obbligo, nessuna scelta è stata ancora fatta, al momento però è rischioso mettere la mano sul fuoco sulla permanenza di Dries Mertens in azzurro. La situazione è nota da tempo, il contratto del belga, arrivato nel 2013 dal Psv Eindhoven, è in scadenza nel 2020 e la trattativa per il rinnovo si è arenata alla chiacchierata tra Giuntoli e gli agenti dell'attaccante, nel post partita del match contro la Sampdoria. Poi più nulla, come confermato recentemente dal diretto interessato: "Rinnovo? Per ora non ne abbiamo parlato, ma ho 31 anni. Forse qualcuno lo dimentica perché sembro più giovane, ma ormai sono un vecchietto..".



NIENTE INTER - Il tempo c'è, non è necessario fare le cose in fretta, ma rispetto al passato Mertens non esclude la possibilità di partire. A Napoli si sente un re, adora la città e i tifosi, dal club non è però arrivata una proposta concreta di prolungamento. Mertens guadagna 4 milioni di euro netti a stagione e vorrebbe un rinnovo fino al 2022. Se non troverà l'accordo si guarderà intorno: niente Italia (l'Inter lo aveva cercato), vorrebbe restare in Europa, a meno che arrivi dalla Cina un'offerta irrinunciabile.