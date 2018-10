Intervistato da laola1.tv il terzino austriaco del Salisburgo, Stefan Lainer ha confermato le tante voci di mercato sul suo conto con Roma e Lazio, in Italia, interessate al suo acquisto.



SI AL MERCATO - "Ci sono molti club interessati a me e vedremo cosa succederà nei prossimi mesi, ma io voglio essere titolare. E’ divertente giocare con il Salisburgo, le altre possibilità verranno. Napoli? Non ha senso piangere su ciò che non è stato",