Dries Mertens ha lasciato un pezzo di cuore a Napoli. Il belga oggi è al Galatasaray e ieri ha ricevuto il Premio San Gennaro. In collegamento da Istanbul ha parlato durante l'evento:



"Sto bene ma mi mancate. Ho visto Napoli migliorare di anno in anno. Per me l'Italia è il Paese più bello al mondo e Napoli la città più bella al mondo. Appena siamo arrivati a Napoli abbiamo visto qualche casa e un giorno ci hanno mostrato quella a Palazzo Donn'Anna che però non era ancora finita. Siamo entrati e quando ho visto il mare, il porto, tutto, me ne sono innamorato. Kat (la moglie, ndr) era scettica sui tempi in cui sarebbe stata pronta, ma alla fine ci siamo fidati e ancora oggi è la nostra casa. Tornare a vivere a Napoli? La mia risposta la sapete già, se poi Kat dice sì, allora per me è sicuro".